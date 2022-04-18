عاجل.. إصابة 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأزيلت آثار الحادث؛ لتسهيل حركة السير على الطريق الصحراوي الغربي.

اختلال عجلة القيادة وانقلاب ميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي المار على مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

إزالة آثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأزيلت آثار الحادث؛ لتسهيل حركة السير على الطريق الصحراوي الغربي، ونقل المصابون إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وقبل يومين، سقط عمود إنارة على منزل ريفي في أثناء خروج المصلين من المسجد عقب انتهاء صلاة التراويح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الحميلي دون إصابات بشرية.

وتفاجأ عدد من أهالي القرية بسقوط عمود الإنارة في أثناء خروجهم من مسجد الحميلي بقرية زهرة عقب انتهاء صلاة التراويح، ما أثار حالة من الخوف خاصة في ظل وجود عدد من الأطفال كانوا يلعبون أثناء سقوط العمود دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية.

وفُصل التيار الكهربائي عن المنطقة لحين رفع العمود من واجهة المنزل الذي سقط عليه، وتم غلق الشارع حفاظا علي حياة المارة، وتجمع عدد كبير من الأهالي وقاموا باستدعاء فني الكهرباء لإعادة التيار بعد انقطاعه لمدة تجاوزت النصف ساعة، كما نجحوا في رفع العمود.