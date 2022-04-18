سماع دوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بغزة

أعلنت مصادر فلسطينية سماع دوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

تطور في اقتحام المسجد الأقصى واعتقال العشرات

ويأتي ذلك التطور عقب أيام من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفلسطينية القدس، وتحديداً في باحات المسجد الأقصى، وذلك عقب اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين لباحاته ترافقها قوات من الشرطة، وأسفر الاقتحام عن إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، واستشهاد نحو 5 فلسطينيين واعتقال العشرات.

الاعتداء على النساء في الأقصى

كما اعتدت قوة إسرائيلية خاصة على النساء في المصلى القبلي، وقطعت التيار الكهربائي بشكل كامل عن المسجد الأقصى، وقطعت الأسلاك الخاصة بمكبرات الصوت.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيين، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة اليامون غربي مدينة جنين، الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.