انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة بعد توقف عامين .. «صور- فيديو»

انطلقت صباح اليوم، الإثنين، أول رحلة عمرة لسكان قطاع غزة، بعد توقف عامين بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد التي منعت المواطنين في جميع أنحاء العالم من السفر إلى الخارج.

انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إن سكان قطاع غزة المعتمرين خلال هذا العالم بدأوا رحلات العمرة اليوم بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة كورونا، موضحة أنه من المقرر أن تكون الرحلة عبر معبر رفح البري، والذي سيخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين.

وأضافت الهيئة: «العمل الاعتيادي يتوقف في اتجاه المغادرة فقط للمسافرين من كشوفات الداخلية والتنسيقات المصرية، مع بقاء العمل في اتجاه الوصول للمسافرين العاديين خلال هذين اليومين».

#شاهد الفوج الأول من معتمري قطاع غزة يغادر للسعودية بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا

تفاصيل: https://t.co/lFqCvZ9IBs pic.twitter.com/Kv4MdmFrR4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 14, 2022

تفاصيل رحلات المعتمرين من قطاع غزة إلى المدينة المنورة

ومن جانبه، قال مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف في غزة، عادل صوالحة، إنّ عدد الفوج الأول وصل إلى 298 معتمرا ومعتمرة على متن طائرة واحدة، ومن المقرر أن تنطلق غدا فى تمام الساعة الواحدة فجرا من مطار القاهرة متجهة إلى مطار المدينة المنورة بالسعودية، ومن المتوقع أن تستمر الرحلة 14 يومًا.

وأكد «صوالحة»، أنّ الفوج الثاني من المعتمرين سيغادر غدا الثلاثاء من قطاع غزة، في حين من المقرر أن يغادر الفوج الثالث في 21 مارس الجاري، موضحا أن وزارة الأوقاف جهزت كافة الترتيبات والإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بسفر المعتمرين، سواءً في الجانب الفلسطيني أو الجانب المصري.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، «حاتم البكري»، أكد فى وقت سابق، أنّ الوزارة استأجرت الفنادق المخصصة للمعتمرين بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى حجز وسائل النقل الحديثة لنقل المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية.