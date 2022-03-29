سلطات الاحتلال تسمح لأقارب أسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم في السجون

بعد منع الزيارة لمدة عامين بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد، سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لعدد من أقارب أسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، ونقلته عنها وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينجوا».

السماح لـ37 فلسطينيا ًلزيارة الأسرى

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، سهير زقوت لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن اللجنة سهلت توجيه 37 فلسطينياً من ذوي الأسرى عبر حاجز «بيت حانون / إيرز» الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال القطاع لزيارة 23 أسيراً في سجن «نفحة» جنوب إسرائيل.

وأوضافت «زقوت» أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ تعليق برنامج الزيارات في مارس 2020 مع بداية أزمة فيروس كورونا، معربة عن أملها بعودة سالمة لذوي الأسرى إلى القطاع.

وجاءت خطوة السماح لأقارب أسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد مرورأسبوع من إعلان الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية تميل إلى منح الفلسطينيين تسهيلات قبيل شهر رمضان للمرة الأولى منذ عامين خشية من توتر الأوضاع الميدانية.

وقالت الإذاعة وقتها، إن التوجه هو السماح لعدد كبير من الفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى في رمضان، والسماح بزيارات عائلية من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل ومنح تصاريح زيارة لعائلات أسرى فتح من غزة.

على الجانب الآخر، منعت السلطات الإسرائيلية أهالي أسرى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من زيارة ذويهم في السجون منذ 3 أعوام بهدف الضغط على الحركة لإنجاز ملف تبادل مقابل الجنود الإسرائيليين في غزة.

4 آلاف فلسطيني معتقل بالسجون الإسرائيلية

وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها أكثر من 4 آلاف فلسطيني موزعين على 23 سجناً، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاماً، بالإضافة إلى 31 أسيرة و160 طفلاً و490 معتقلاً إداريا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.