«القصير» يؤكد ضرورة تسهيل انسياب السلع الزراعية من مصر إلى الإمارات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق لها، وبحثا آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.

وجاء ذلك بحضور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد الوزير والسفيرة، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين خاصة خلال المرحلة الحالية، وتناول اللقاء إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الإماراتيين، وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات سواء العربية أو الإماراتية بشكل خاص في مصر.

ووجّه الوزير، الفريق المعاون بحل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية، وتم الاتفاق على آلية لمتابعة الملفات للوصول إلى الحلول بشكل سريع.

كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة تسهيل انسياب السلع الزراعية من مصر إلى الإمارات خاصة في ضوء تشجيع التعاون المصري الإماراتي والتكامل العربي، وأيضا نظرا بما تتمتع به الصادرات الزراعية المصرية من سمعة جيدة في جميع أسواق دول العالم.

وأكدت الكعبي، التعاون الوثيق بين الدولتين وتوجيهات القيادة في الإمارات بدعم الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية.

وشددت سفيرة الإمارات على أنها تعمل على ما طرحه وزير الزراعة بشأن الصادرات الزراعية المصرية بالتواصل ومتابعة كل الموضوعات مع الجانب الإماراتي.