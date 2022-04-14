وزير الزراعة يبحث مع مدير «الغذاء النرويجية» مواجهة التغيرات المناخية
كتب:
محمد ابو عمرة
05:07 م | الخميس 14 أبريل 2022
جانب من الاجتماع
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيدة جينهلد ستوردلين، المدير التنفيذي لمؤسسة الغذاء النرويجية؛ لبحث تعزيز مرونة القطاع الزراعي ودعم الابتكارات الخاصة بنظم التكيف لمواجهه التغيرات المناخية، وبناء نظم زراعية أكثر استدامة، وحماية صغار المزارعين بما يضمن لهم حياة كريمة.
جاء اللقاء في إطار استعدادات مصر لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP27»، إذ استعرض «القصير» المشكلات الناتجة عن تغير المناخ كزيادة معدلات التصحر، وزيادة الاستهلاك المائي، والتأثير على حجم الإنتاجية وصغار المزارعين وسكان الأماكن الساحلية المتأثرة بزيادة الملوحة وانتشار الأمراض والآفات ما يهدد سلامة الأمن الغذائي فضلاً عن زيادة معدلات الهجرة.
ونوّه بأهمية تضافر وحشد جهود المجتمع الدولي للتعاون من أجل التصدي لأزمة تغير المناخ، والتي تؤثر بشكل كبير على الدول النامية والدول الأفريقية على الرغم من مساهمتهم الضئيلة في نسبة الانبعاثات عالمياً.
ووجهت جينهلد ستوردلين الشكر إلى وزير الزراعة، وقالت إنّها تتفق معه فيما ذكره حول أهمية دعم تحول النظم الزراعية والغذائية؛ لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن تغير المناخ، ودعم عمليات التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود من خلال دعم الإنتاج الزراعي المستدام، ودعم توجه الدول النامية وخاصة الإفريقية؛ للتوجه نحو التكيف وكذلك إنشاء منصة للتمويل المناخي وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.
مذكرة تفاهم لدعم صغار المزارعين
وفى نهاية اللقاء تم الإتفاق على إعداد مذكرة تفاهم حول أوجه التعاون بين الوزراة والمؤسسة ومن خلال الشركاء الدوليين وذلك في إطار دعم مبادرة الزراعة الناشئة، ودعم أنشطة المشروعات التي تقوم عليها الوزارة فيما يخص دعم صغار المزارعين في المناطق الريفية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، وكذلك المبادرات الوطنية كمبادرة صحة واحدة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».
حضر الاجتماع السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور نصر الدين الحاج الأمين، والدكتور محمد يعقوب بمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة.