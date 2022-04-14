وزير الزراعة يبحث مع مدير «الغذاء النرويجية» مواجهة التغيرات المناخية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيدة جينهلد ستوردلين، المدير التنفيذي لمؤسسة ‏الغذاء النرويجية؛ لبحث تعزيز مرونة القطاع الزراعي ودعم الابتكارات الخاصة بنظم التكيف لمواجهه التغيرات المناخية، ‏وبناء نظم زراعية أكثر استدامة، وحماية صغار المزارعين بما يضمن لهم حياة كريمة.

‏جاء اللقاء في إطار استعدادات مصر لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير ‏المناخ «‏COP27‎‏»، إذ استعرض «القصير» المشكلات الناتجة عن تغير المناخ كزيادة معدلات التصحر، وزيادة الاستهلاك ‏المائي، والتأثير على حجم الإنتاجية وصغار المزارعين وسكان الأماكن الساحلية المتأثرة بزيادة الملوحة وانتشار الأمراض ‏والآفات ما يهدد سلامة الأمن الغذائي فضلاً عن زيادة معدلات الهجرة.

ونوّه بأهمية تضافر وحشد جهود المجتمع ‏الدولي للتعاون من أجل التصدي لأزمة تغير المناخ، والتي تؤثر بشكل كبير على الدول النامية والدول الأفريقية على الرغم ‏من مساهمتهم الضئيلة في نسبة الانبعاثات عالمياً.

ووجهت جينهلد ستوردلين الشكر إلى وزير الزراعة، وقالت إنّها تتفق معه فيما ذكره حول أهمية دعم تحول ‏النظم الزراعية والغذائية؛ لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن تغير المناخ، ودعم عمليات التكيف مع المناخ والقدرة على ‏الصمود من خلال دعم الإنتاج الزراعي المستدام، ودعم توجه الدول النامية وخاصة الإفريقية؛ للتوجه نحو التكيف وكذلك ‏إنشاء منصة للتمويل المناخي وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.

مذكرة تفاهم لدعم صغار المزارعين

‏وفى نهاية اللقاء تم الإتفاق على إعداد مذكرة تفاهم حول أوجه التعاون بين الوزراة والمؤسسة ومن خلال الشركاء ‏الدوليين وذلك في إطار دعم مبادرة الزراعة الناشئة، ودعم أنشطة المشروعات التي تقوم عليها الوزارة فيما يخص دعم ‏صغار المزارعين في المناطق الريفية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، وكذلك المبادرات الوطنية كمبادرة صحة واحدة‏، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».‏‏

حضر الاجتماع السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور ‏نصر الدين الحاج الأمين، والدكتور محمد يعقوب بمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير ‏المناخ بوزارة الزراعة.‏