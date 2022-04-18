النائب علاء عبدالنبي يطالب بتعديل تشريعي لاستبدال عقوبات الغارمات

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من الغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك قرارًا إنسانيًا سينهي معاناة العديد من الأسر المصرية، وسيضع حدًا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي.

استبدال عقوبات الغارمات

وطالب «عبد النبي» بتنفيذ عدد من المقترحات التي تساهم في حل الأزمة، منها ضرورة وجود تعديل تشريعي لاستبدال عقوبات الغارمات لتصبح جنحة بدلاً من جناية، وأن تستبدل العقوبة من السجن لتكون في خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلًا من السجون.

وأكد أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة، ولا بد من معالجة المشكلة والتصدي لها تشريعيًا، ولابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة المستغلين، وألا يقعوا فريسة لأشخاص تستغل الفقر والعوز، والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط.

الرئيس نجح في إسعاد الغارمات

واختتم «عبد النبي» تصريحاته قائلاً: إن الرئيس السيسي، دائمًا يفي بما يتعهد به أمام شعبه، ونجح بكل كفاءة واقتدار كعادته في حسم هذا الملف، ليدخل البهجة على الأسرة المصرية من خلال حرصه على تجميع الأسر في أيام عيد الفطر المبارك.