توفيق عبدالحميد يكشف عن نيته لمساعدة الغارمات: «ستات مصرية مكافحة»

قال الفنان القدير توفيق عبدالحميد، إنه يفكر جديًا في تقديم المساعدة للسيدات الغارمات لتخفيف العبء عن كاهلهن، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر صورة امرأة عجوز تحمل فوق رأسها بعض الخضروات.

وعلّق على الصورة قائلًا: «صورة الست العجوزة واللي مكتوب عنها جعلتني أعجل بالفكرة فى مساعدة الغارمات، ست مصرية مكافحة».

توفيق عبدالحميد عن الغارمة: ست مصرية مكافحة

ويعود توفيق عبدالحميد، لعالم الدراما والمشاركة في سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل «يوتيرن»، ويجسد خلال الأحداث شخصية والد الفنانة ريهام حجاج، بعد غياب نحو 12 عامًا من عرض أخر اعماله وهو مسلسل «سي عمر وليلى أفندي»، عام 2010 مع الفنانة دلال عبدالعزيز.

عودة للدراما بعد 12 سنة غياب

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، فادية عبدالغني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، هشام عاشور، عصام السقا، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث المسلسل حول «يارا الكردي»، الفتاة التي تزوجت عن حب، وتخلت عن وظيفتها وحلمها من أجل الزواج، وتدخل في خلافات مع زوجها لغيرته الشديدة من أحد أقربائها، وتتصاعد الأمور بعد تعرضها لحادث يجعلها تكشف كثير من الحقائق التي لم تكن تعرفها حتى عن أقرب الناس لها.

وكان السيناريست أيمن سلامة، قال في تصريحات لـ«الوطن» إن الفنان توفيق عبدالحميد، وافق على العودة للدراما مجددًا، بعدما أُعجب بالدور الذي يؤديه واستفزته كثير من التفاصيل التي قرأها، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة هذا الموسم من دراما رمضان.