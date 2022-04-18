عاجل .. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وذلك بعد شهور من ولادته.

وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة».

وأضاف: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد».

وأوضح موقع utdreport المختص بالشأن الرياضي، وفاة أحد طفلى رونالدو التوأم حديثي الولادة.