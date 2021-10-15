سمية الخشاب لـ «الوطن»: هجيب كريستيانو رونالدو الأهلي

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها لتواجدها للمرة الأولى بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقالت سمية الخشاب، لـ «الوطن»، «أنا موجودة لأول مرة في مهرجان الجونة السنيمائي، وسعيدة بالمهرجان وبتواجدي فيه جعلني أقابل نجوم زمايلي لم أرهم من فترة طويلة».

حريق الجونة

وعن حريق الجونة قالت «الخشاب»: «الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، أحنا الفراعنة، حققنا إنجازات كتير، حته حريقة ميقدروش يتغلبوا عليها؟، في وقت بسيط مفيش، إحنا الفراعنة».

وقالت سمية الخشاب عن كريستيانو رونالدو، مازحة، «كريستيانو رونالدو هجيبوا الأهلي أو في الفريق المصري القومي».

وكانت سمية الخشاب نشرت منذ أيام صورة لها عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها موجهة رسالة إلى اللاعب كريستيانو رونالدو قائلة: «أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاي كريستيانو».

مهرجان الجونة

وانطلق أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، ، في دورته الخامسة برئاسة انتشال التميمي، وذلك بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وضمت قائمة ضيوف حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، عشرات الفنانين، منهم محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، وأكرم حسني، وهشام ماجد، وكريم محمود عبد العزيز، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وسمية الخشاب، وهالة صدقي، ومايان السيد، وأمير المصري، ونجلاء بدر، وطارق لطفي، ومنى زكي، ومحمد حاتم، وأحمد مجدي، وأحمد داود، وعلا رشدي، وآسر ياسين، وريا أبي راشد، وناهد السباعي، وعلي الطيب، وآدم الشرقاوي، وغيرهم من الفنانين.