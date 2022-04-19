7 مواقع مصرية على قوائم التراث العالمي.. منها القاهرة التاريخية

احتفل العالم، أمس، باليوم العالمي للتراث، أو ما يسمى بـ «يوم التراث العالمي»، وهو اليوم الذى تم إقراره من منظمة اليونسكو العالمية من أجل حماية التراث الإنساني في جميع دول العالم.

وتمتلك مصر 7 مواقع أثرية مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979م، هي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، مدينة طيبة القديمة ومقابرها، القاهرة التاريخية، آثار النوبة من أبو سمبل حتى فيلة، مدينة منف وجبانتها الأهرام من الجيزة وحتى دهشور، وتم إضافة دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به عام2002م وكذلك وادي الحيتان بالفيوم عام 2005م.

مدينة منف وجبانتها

وقال الباحث الاثري علي أبو دشيش إن من أهم المواقع المسجلة على قوائم التراث موقع منف وجبانتها المسجلة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام 1979م، وتنقسم منف كموقع أثري إلى 7 أقسام إدارية هي أبو رواش، والجيزة، وزاوية العريان، وأبو صير، وسقارة، وميت رهينة، ودهشور.

التراث العالمي

وتابع: «تعد مدينة منف أحد أهم مواقع التراث العالمي على مستوى العالم، حيث كانت منف العاصمة المصرية على مدار عدة فترات تاريخية منذ عصر الدولة القديمة، ثم فترة من عصر الدولتين الوسطى والحديثة، والعصر المتأخر، وأيضًا خلال بداية عصر الإسكندر الأكبر، كما تتضمن منطقة منف الأثرية 38 هرمًا في الجيزة وسقارة وأبو صير ودهشور، وأكثر من 9 آلاف أثر ومقبرة من فترات مختلفة منذ عصر الأسرة الأولى حتى العصر اليوناني».

المتحف المصري

وأضاف أنه بخلاف المواقع المسجلة تسعى مصر لتسجيل المزيد من المواقع ومنها المتحف المصري في التحرير، والذي وافقت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏اليونسكو على ترشيح المتحف المصري بالتحرير، للتسجيل على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي المصرية، كممتلك ثقافي يعبر عن تراث إنساني بما يحويه من قيم معمارية وتاريخية وعلمية وثقافية طبقا للمعيار الرابع والسادس لتسجيل مواقع التراث العالمي.