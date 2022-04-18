هشام يكن: «كرم زوجتي خسرنا مشروع فتحناه»

قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن زوجته طيبة وتصالحه دائما عندما يغضب خاصة إذا نزل من المنزل وهو غاضب وتعتذر له، متابعا: «سحر طيبة وجدا وبسيطة وسيبك من إنها بتلبس وتتشيك بس هي بسيطة جدا في مقابلتها للناس وكريمة جدا والميزانية بتخسع منها بسبب العزومات وتجيب الشلة والناس، وكنا عاملين مشروع قبل كده خسرنا المشروع بسبب العزايم لأنها مكنتش بتدفع حد من أصحابنا».

خناقات مستمرة بسبب الحديقة

وأوضحت زوجته سحر شعراوي، خلال استضافتها في برنامج «كابلز النجوم» المذاع على شاشة تليفزيون الوطن، أن زوجها طيب جدا لدرجة كبير وتكره أحيانا عدم سماعه لنصيحتها أو لحديثها، لافتة إلى أن زوجها يكون في بعض الأحيان سلبيا، مؤكدة أنه يقدم لها الشاي باللبن باستمرار.

وتابع: «بينزل كل شوية الجنينة ويوسخ البيت وأفضل أتخانق معاه وده سبب خناقاتنا المستمرة، بس دلوقتي بقى يلبس شبشب عشان يخلي البيت نضيف».

مسيرة حافلة لهشام يكن ومشاركة في كأس العالم

وشارك النجم هشام يكن في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا وأحرز هدفين طوال تاريخه مع نادي الزمالك، وكان يلعب في مركز الدفاع وأحد أفضل المدافعين، وحقق بطولة الدوري مرتين مع الزمالك لكن لم يحصل على كأس مصر.