هشام يكن: الدوري العام المنتهي كان طويلا وبه أحداث غير طبيعية

خصص برنامج «مساء DMC»، فقرته الحوارية في حلقة السبت، للاحتفال بفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري العام.

وقال الكابتن هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن الدوري العام المنتهي، بالأمس، كان طويلا مع وجود أحداث غير طبيعية مر بها نادي الزمالك، حيث إنه لم يكن هناك استقرار كامل بداخل النادي الزمالك، وكذا مجلس إدارته أو اللاعبين واختيارات المدير الفني، «كل الأحداث دي كانت عكس إرادة النادي الزمالك».

يكن: «اللاعبون عندهم مفاتيح لعب كويسة ولمسة أخيرة محترفة»

وأضاف «يكن»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، السبت، أنه ومع تلك الظروف الصعبة لم يشعر بنجاح نادي الزمالك بالفوز بالدوري العام، ولكن سبب نجاح نادي الزمالك هو إصرار اللاعبين غير الطبيعي، «اللاعبون عندهم مفاتيح لعب كويسة ولمسة أخيرة محترفة، وهدافين بأسلوب معين، ومتأثروش بالأحداث اللي حصلت ساعد على الفوز».

يكن: مبقناش بنلاقي تحليل للمباراة على شاشات التلفزيون

وأوضح لاعب الزمالك السابق، أن الضغوطات التي كانت تقع على عاتقه كلاعب سابق لنادي الزمالك، لم تكن كالضغوطات الحالية بسبب انتشار مواقع السوشيال ميديا، والتي دائما ما تمثل ضغطا كبيرا على أي لاعب، «الدنيا اختلفت ومبقتش دي كرة قدم، ومبقناش بنلاقي تحليل للمباراة على شاشات التلفزيون، ولكن بتبقي حاجات ليس لها علاقة بوصف المباراة، وتقنية الـVR ساعدت الحكام كتير».

وفند: «اللجنة السابقة للنادي قامت بدور هايل جدا وغيرت الأجهزة الفنية وتعاقدت مع اللعيبة، واللجنة الثانية جاءت لتكملة الاستقرار بالنادي، واللجنيتين كانوا ماشيين كويس، وحققنا حاجات كويسة، واللجنة الأولى اشتغلت على تحقيق وكشف ملابسات ودراسة الأحداث اللي حصلت في النادي، واللجنة الثانية جت على متابعة الكثير من النقاط والملفات، ولو كانت لجنة رياضية مكنتش هتبص على الملفات دي، ولكن اللجان دي كانت انضباطية».

أيمن منصور: «المدير الفني للنادي كان سايق برؤيته.. وعارف هيودي النادي فين»

فيما أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقا، أن الزمالك لم يحصل على بطولة الدوري العام لمدة 6 سنوات، وهو سبب حالة عارمة من الفرح بين مشجعي نادي الزمالك، وهو ما لمسه الجميع دون استثناء، «المدير الفني لنادي الزمالك هو اللي كان سايق برؤيته وكان عارف مودي النادي على فين، وأدار باحترافية شديدة الفترة الماضية».

منصور: لما كنا بنحب نجيب بطولة كان بيبقي عندنا إصرار كلاعبين

ولفت «منصور» خلال استضافته بالبرنامج، إلى أن المدير الفني كان له دورا كبيرا في أداء اللاعبين، وقام باختيار أفضل الموهوبين للعب في مختلف المباريات، كما وكان لدى اللاعبين إصرار وعزيمة من أجل الفوز بالبطولة في النهاية، «أحنا زمان كنا كده، ولما كنا بنحب نجيب بطولة كان بيبقي عندنا إصرار كلاعبين، وجبنا بطولات كبيرة».

وتابع: «تقنيه الـVR بقت معتمدة في كل دول العالم وبتساعد الحكام في اتخاذ قرارات حاسمة وجيدة، وفيه أخطاء، ومن الوارد أن يخطئ الحاكم، ولكن الـVR الموسم الماضي ساعد كتير أن الأمور تكون واضحة في أهداف وتسلل وضربات جزاء».

واختتم: «نادي الزمالك أحرز بطولة دوري، في حتة في العالم بيتعمل مراسم تسليم الدرع وأكيد ميداليات، وده بروتوكول لازم يتعمل بشكل يليق باسم مصر، فبالتالي نادي الزمالك كان لازم يتعمله بروتوكول أعظم من كده بمراحل».