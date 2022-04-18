مشروع رواد 2030 يطلق الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة بمشاركة 10 شركات ناشئة من مختلف القطاعات والتخصصات بهدف توطيد العلاقات بين شباب الشركات الناشئة.

رواد 2030 يطلق دورة رمضانية

وأوضحت غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أنّ أولى مباريات الدورة الرمضانية هذا العام انطلقت على أحد الملاعب الخماسية، مشيرة إلى أنّ النهائي من المقرر أن يتم الأحد المقبل، مع اختيار أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل فريق تسليم الكأس للفريق الفائز.

يذكرأن الدورة تأتي فى إطار حرص مشروع رواد 2030 على تقديم مبادرة متميزة كل رمضان لشباب الشركات الناشئة، مشيرة إلى تقديم المشروع خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات تضمنت «شركة x فزورة» بهدف زيادة الوعى بالشركات الناشئة والخدمات والمنتجات التى تقدمها، بالإضافة إلى المسلسل الكرتوني «حلم آدم» الذي جسد قصة رائد أعمال من مجرد صاحب فكرة لصاحب شركة.