المنشآت السياحية: بعض المطاعم سجلت نسب إشغال 100% لإفطار رمضان

قال عادل المصري، رئيس مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية إن إقبال المواطنين المصريين على تناول وجبتى الإفطاروالسحور شهد ارتفاعا بداية من النصف الثانى من شهر رمضان الجاري، لافتا إلى أن بعض المطاعم حققت نسبة امتلاء بلغت نحو 100%، فيما تراوحت نسب إشغال غالبية المنشآت والمطاعم السياحية بين 70 إلى 80%، وتفوقت نسب الاقبال على تناول وجبات الإفطار بالمطاعم السياحية حاليا على نسب الاقبال على السحور.

الاستعداد لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الفطر

وأضاف «المصري» لـ«الوطن» أن المطاعم والمنشآت السياحية بدأت الاستعداد لاستقبال الرواد والمرتادين خلال إجازات عيد الفطر المبارك، متوقعا ارتفاع نسب إقبال المواطنين على تناول الطعام بالمطاعم السياحية خلال إجازات عيد الفطر إلى نحو 100%، موضحا أن عدم وجود إجازات دراسية بالدول العربية، خاصة دول الخليج، سيقلل إلى حد ما نسب تواجد السياح العرب بمصر خلال اجازات عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل المطاعم خلال العيد

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية فى الساعة 2 صباحا خلال رمضان، فإنه لم يطرأ أى جديد على القرار، ما يعني أن المطاعم ستستمر في العمل وفقا لتلك المواعيد خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية التى أدت لزيادة إقبال المواطنين على تناول وجبتى الإفطار والسحور بالمطاعم والمنشآت السياحية في رمضان هو مد مواعيد عمل المطاعم حتى الساعة 2 صباحا.

وكان محمد فتحى عضو مجلس إدارة الغرفة أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن» أن حجوزات مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو، خلال عيد الفطر المبارك «كاملة العدد»، لافتا إلى أن نسب إشغال تلك المنشآت خلال رمضان كانت صفر%، حيث استغلت الملاهي الليلية وصالات الديسكو، عدم وجود إقبال عليها من المواطنين خلال شهر الصوم، وأجرت عمليات الصيانة والتطوير استعدادا لاستقبال الرواد بعد انتهاء شهر رمضان.