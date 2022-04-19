جوني ديب يدلي بشهادته في قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد

ما زالت الحرب قائمة بين النجم الأمريكي جوني ديب وزجته السابقة آمبر هيرد في ساحات المحاكم، حيث تقام حاليا جلسات الدعوى في محكمة بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أقامها «ديب» ضد «هيرد» والتي يتهمها فيها بالتشهير، ويطالب بتعويض 50 مليون دولار، وفي المقابل رفعت قضية تعارض القضية الأولى بتعويض يصل إلى 100 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يدلي جوني ديب نفسه بشهادته، اليوم، في القضية التي تجري في محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، وسيقسم اليمين ويقف أمام هيئة محلفين المكونة من سبعة أشخاص.

وشهدت الجلسة السابقة شهادة الطبيب ديفيد كيبر والممرضة ديبي لويد، في واقعة قطع جزء من أصبع جوني ديب، حبث تعرض للإصابة في مارس 2015 ، أثناء تواجده في أستراليا لتصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام «Pirates of the Caribbean»، واتهم ديب هيرد بإلقاء زجاجة أدت إلى قطع الجزء العلوي من إصبعه الأوسط، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

طبيب جوني ديب عن واقعة قطع إصبعه: عثرنا على الجزء المفقود في المطبخ

ومن جانبها، قالت «هيرد» إنه من المحتمل أنه قطع إصبعه عندما حطم هاتفًا، أنه خلال تلك المشاجرة، ضربها ديب وخنقها واعتدى عليها جنسياً، وأن الاعتداء خلف جروحاً في ذراعيها وساقيها، وأشار محاموها إلى رسائل نصية اعترف فيها «ديب» بقطع إصبعه بنفسه.

شهد الطبيب ديفيد كيبر، بأنه تم استدعاؤه إلى مكان إقامة «ديب» وقام بتنظيف الجرح قبل نقله إلى غرفة الطوارئ، قائلا :«طلبت الموظفين بالبحث في المنزل عن الإصبع المفقود، المنزل كان مليئًا بالدماء والزجاج المكسور، وتم العثور على الجزء المفقود من إصبعه في المطبخ».

ممرضة جوني ديب في جلسة المحكمة: خضع لعملية ترميم لإصبعه

وقال كيبر إن «هيرد» كانت هناك وبدت مستاءة، لكن الطبيب لم يلاحظ أنها أصيبت بأي إصابات، ولم تطلب رعاية طبية، بينما أشارت ديبي لويد، الممرضة التي عملت مع الطبيب ديفيد كيبر، إلى أن مدير المنزل عثر على الإصبع ونقله إلى غرفة الطوارئ، خضع «ديب» لاحقًا لعملية جراحية ترميمية لإصلاح الإصبع.

ويقاضي جوني ديب البالغ من العمر 58 عامًا، هيرد البالغة من العمر 35 عامًا، بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته عام 2018 لصحيفة «واشنطن بوست» حول النجاة من العنف المنزلي، وعلى الرغم من عدم ذكر اسمه في المقال، يزعم ديب، الذي كان متزوجًا من هيرد من 2015 إلى 2017، أنها من أطلقت مزاعم سوء المعاملة السابقة في محاولة للحصول على تسوية طلاق ضخمة، والتي أضرت بحياته المهنية.