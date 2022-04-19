أسامة الأزهري: خالص التهنئة لكل شقيق مسيحي على أرض الوطن بالصيام والأعياد

في بداية كلمته بملتقى الهناجر الثقافي الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي، رحب الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بالأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتوجه بالتهنئة إلى الدكتورة ناهد عبدالحميد مؤسس الملتقى بمناسبة عيد ميلادها، كما أثنى على الفقرات الفنية التي قدمها الدكتور عامر التوني وفرقة المولوية المصرية ضمن فعاليات الملتقى الثقافي.

وانطلاقا من عنوان الملتقى «رمضان ومحبة الأوطان»، تقدم الأزهري إلى الأنبا أرميا بالتهنئة بالصيام الكبير، والأعياد التي تتزامن مع أيام شهر رمضان المعظم، وتتواكب مع عيد الفطر المبارك، قائلا: «خالص التهنئة لكل شقيق مسيحي على أرض الوطن».

الأزهري: صداقة متينة تجمعني بالأنبا أرميا

ووصف «الأزهري» الأنبا بالصديق العزيز الذي عرفته مصر رجلا مصريا ومفكرا بامتياز، ورمزا من رموز الكنيسة المصرية العريقة، مضيفا: وقد جمعتنا به ندوات ومؤتمرات شتى في مختلف مناطق الوطن، فما رأينا فيه إلا العلم ونبل الشخص حتى انعقدت بيننا وبينه صداقة نعتز بها جميعا.

الأزهري: عامر التوني وفرقة المولوية يقدمون نمطا من الفن الرفيع

وتقدم الأزهري بالتهنئة والشكر إلى الدكتور عامر التوني وفرقة المولوية، قائلا إن الدكتور عامر وفرقة المولوية يقدمون نمطا من الفن الرفيع الخالص الممتلئ بالروحانية، والإنشاد والمديح النبوي والذي يأتي بسلسلة متتابعة ومتتالية من رموز الإنشاد، وعلى رأسهم الشيخ طه الفشني والشيخ كامل يوسف البهتيمي، والشيخ عمران والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ سيد النقشبندي

وتابع: «ويأتي اليوم الفنان عامر التوني لينضم إلى هذه السلسلة التي هي نمط مصري أصيل أطرب أذن المصريين بمكارم الشريعة وملأ آذان الناس مدحا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وحبا وكرما وصدقا وتخلقا وخلقا رفيعا، نمطا من الإنشاد يمثل المدرسة المصرية العريقة في فنون الابتهال والإنشاد تلتحق بالمدرسة المصرية في فنون تلاوة القرآن الكريم، والذي يتربع على قمتها الشيخ المرحوم محمد رفعت».

وعن محمد رفعت قال إنه ارتبط في وجدان المصريين بشهر رمضان المعظم، فنجد خشوعا خاصا وسكينة وتجليا وروحانيا مع آيات القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت كلما اقترب آذان المغرب في كل يوم من أيام رمضان.