 أسامة الأزهري: الشيخ صالح العدوي نشر السلام في المنيا طوال فترة إقامته

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ صالح شرف العدوي، سجل في قصته مكرمة لأحد الأعيان في عائلة كان المعروف عنها الجود والكرم، وهي عائلة عبد الرازق التي خرج منها الإمام الأكبر شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق، والده أيضا نال العالمية من الأزهر.

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال» مع الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على فضائية «dmc»، أن حديث الإمام العدوي تتضمن التالي: «ولا أنسى ما حييت فضل آل عبد الرازق تلك العائلة العريقة في المجد والعلم فقد حبوني بعطفهم وغمروني بفضلهم وكرمهم، خاصة على عبد الرازق بك عمدة منشأة اليوسفي، فقد شرط أن أقيم في منزله وتشملنى ضيافته طوال مدة إقامتي في تلك القرية، فلقيت من إكرامه وحسن وفاءه ما يعجز اللسان عن شكره وعن وصفه، وكان يحضر دروسي هو واولاده واخيه، وظهر الحزن على الأهالي يوم سفرى بعد نقل عملى من المنشأة إلى أسيوط، فخرجوا لوداعي وركبوا معي القطار إلى محطة بني مزار».

مكارم الأخلاق

وتابع «الأزهري»: «أن رجلا من أهل قرية منبج في سوريا، أنه قد جاء إليهم الحكم بن المطلب بن حنطب، وجده عبد الله بن حنطب كان من الصحابة الكرام، ولا مال معه فأغنانا جميعا، إذ علمنا مكارم الأخلاق فعاد غنينا على فقيرنا فصرنا جميعا أغنياء».

انخفاض معدلات الجنايات والحوادث بالمنيا

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن مدة إقامة الشيخ صالح شرف العدوي في هذه القرية كانت سنة، انخفضت فيها معدلات الجنايات والحوادث بشكل كبير جدا، ولم ترفع مشكلة بين أحد من الأهالي خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن الشيخ شرف كان صادق الموعظة وعميق الأثر وحينما يتكلم للناس كان الشر ينكسر في نفوسهم.