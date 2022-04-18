انطلاق ملتقى «رمضان ومحبة الأوطان» على مسرح الهناجر بدار الأوبرا

انطلقت منذ قليل، فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي، بعنوان «رمضان ومحبة الأوطان» بمسرح مركز الهناجر للفنون، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى.

وقالت الدكتورة ناهد عبد الحميد، إن الملتقى يناقش عددا من القضايا السياسية والاجتماعية، من بينها قضية الهوية الثقافية المصرية، وتراكماتها الحضارية، والعلاقة مع الآخر في محاولة للإجابة على سؤال من نحن كمصريين، وكيف نعبر عن حب كل منا للآخر مسلمين ومسيحيين، كما تتناول مفهوم كلمة وطن في إطار عنوان الملتقى «رمضان ومحبة الأوطان».

استثمار شهر رمضان

وبدأ الملتقى بفقرة فنية للدكتور عامر التوني وفرقة المولوية، كما يناقش كيفية استثمار شهر رمضان المبارك، وروحانياته في إعادة روابط الصلة بيننا وبين بعضنا البعض، مع استعادة منظومة القيم المصرية الأصيلة.

مناسبات مصرية

وأضاف مدير ومؤسس الملتقى: «نحن نحتفل هذه الأيام بأكثر من عيد إسلامي ومسيحي ووطني، سواء صيام شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، خلال أيام، فضلا عن سبت النور وعيد القيامة، وكذلك شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وجميعها مناسبات طيبة لإبراز كل هذه المناسبات المصرية الأصيلة وتوثيقها ونعيدها على أسماع شبابنا واولادنا، بما يبين أصالة الشخصية المصرية، وتجانسها، لكى نوضح للآخر أننا سبيكة صلبة ومتماسكة، وهو ما رأيناه في ثورة 30 يونيو».