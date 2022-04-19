مبروك عطية يشيد بمحمد رمضان ويهاجم منتقديه.. والأخير يرد

خرج الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في بث مباشر جديد عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحدث عن الفنان محمد رمضان، وهاجم منتقديه، في ظل السباق الرمضاني الحالي، وهو ما دفع الفنان محمد رمضان يرد عليه من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» ويشكر الداعية.

مبروك عطية يتحدث عن الفنان محمد رمضان

وقال الدكتور مبروك عطية، خلال البث المباشر، إن الناس تنظر إلي الفنان محمد رمضان من جميع الزوايا ماعدا زاوية واحدة، ولا يصح أن يغفل الناس عنها: «لا ينظر أحد إلي محمد رمضان على أنه شاب مصري شاف الويل عشان ياخد دور يمثل فيه، وأنه شقي وتعب ونجح، ونتيجة كل هذا هي الفلوس التي يملكها»، على حد قوله.

مبرك عطية يهاجم منتقدي محمد رمضان

وأضاف «عطية»، أنه لم يفكر أحد في كيف جمع الفنان محمد رمضان كل هذه النقود، ولو كان في مجتمع غير إسلامي ويعمل في «هوليود» لكان لم يتحدث عنه أحد أن المجتمع شغل باله بما لديه من أموال، وذلك لأن المجتمع غير الإسلامي ينظر إلي جميع الزوايا، ولكن الآن يوجد زاوية ناقصة: «وإن لم ترجع هذه الزاوية مش هنشوف أصلاً».

محمد رمضان يرد على مبروك عطية

وعقب ذلك، رد الفنان محمد رمضان على هذا البث المباشر الذي تحدث فيه الدكتور مبروك عطية عنه من خلال مشاركة البث على حسابه الرسمي على «فيسبوك» وعلق عليه: «الدكتور مبروك عطية للأسف ما أسعدنيش الحظ أني اكون قبلت حضرتك قبل كده أو أتعرفت شخصياً بحضرتك ولكن أنا احد متابعينك.. وعجبني جداً كلام حضرتك».