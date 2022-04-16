رمضان عبدالمعز يطلب الدعاء لـ مبروك عطية: يمر بوعكة صحية

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، يمر بوعكة صحية، طالبًا من محبيه أن يدعوا له بالشفاء العاجل، موضحًا: «ليا رجاء من حضراتكم، أستاذنا الحبيب والعالم الجليل ومولانا الكريم الدكتور مبروك عطية يمر بوعكة صحية، نسأل الله العظيم أن يشفيه، اللهم اشفيه بشفائك وداويه بدوائك، اللهم امسح عليه بيمينك الشافية».

عبدالمعز يدعو لمبروك عطية

واستكمل «عبدالمعز»، الدعاء للشيخ مبروك عطية: «اللهم أجمع له بين الأجر والعافية، ومن خلال (لعلهم يفقهون) ببعث إليه بالسلامات والتحيات وأسرة البرنامج أيضًا منهم الشيخ خالد الجندي ورمضان عبدالرازق وأشرف الفيل، وكل الزملاء، يبعثون بأرق التحية للدكتور مبروك عطية سائلين المولى تبارك وتعالى أن يشفيه من كل داء وأن يعافيه من كل بلاء، اللهم امسح بيمينك الشافية هو وكل مريض».

الدعاء في ليلة القدر

وتابع الداعية الإسلامي: «اللهم أكرمنا بليلة القدر، ووفقنا لقيام ليلة القدر، نسألك يا مولانا أن تجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، يارب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تمن علينا جميعًا بالإخلاص والقبول، وأن ترزقنا جميعا زيارة الرسول، وألا تحرمنا يا مولانا من رؤية الرسول، وأن تكرمنا بجوار الرسول، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك، ومن أحبنا فيك اعتقنا يا مولانا من النار».