مبروك عطية: 3 أعمال صالحة ترفع قدر العبد عند الله «فيديو»

كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي 3 أعمال صالحة ترفع قدر العبد عند الله، وأنّ هذه الأعمال الصالحة من صحيح البخاري رضي الله عنه، وأنّ الله سمى سورة في القرآن الكريم باسم سورة القدر؛ ليتعلم العبد كيف يرفع قدره عند الله.

صالح الأعمال ترفع قدر عند الله

وأضاف مبروك عطية، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الـ3 أعمال الصالحة بيّنها الإمام البخاري في قصة الثلاثة الذين حبسوا في مغارة، وعلى وجه الإجمال صالح الأعمال تجعلك ذا قدر عند الله.

عدم أكل حق الغير يرفع قدرك عند الله

وأشار «عطية»، إلى أن من الأعمال الصالحة التي توسل بها هؤلاء الثلاثة هي أن أحدهم قال إن له عامل ترك عنده أجر يوم وغاب 20 سنة، فاستمر له أجر يومه، فلما عاد بعد الـ20 عاما وطلب أجرته فأشار إلى الأبل والبقر والغنم وقالت كل هذا لك، وتابع: «اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فأنقذنا مما نحن فيه، فانكشفت الصخرة قليلاً، والشخص يعرف أنه ذا قدر عند الله عندما يدعوه فيستجيب له، وإذا نجاك الله من أزمة، فالعمل الأول الذي يجعلك ذا قدر عند الله أن لا تأكل أجر أحد».

تقوى الله ترفع قدرك عند الله

وبين مبروك عطية، أن الشخص الثاني أضاف أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها لكنها تزوجت رجل غيره، وفي يوم جاءت محتاجة، فقال لها لا أعطيكي حتى أجلس منك مجلس الرجل من زوجته، فالما اضطرت وقدمت إليها قالت لي اتق الله فرجعت وأعطيتها ما تريد وزيادة، وقلت في نفسي امرأة تتقي الله ولا يتقيه رجل، فاللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه، فانكشفت الصخرة، فالأمر الثاني الذي يجعلك ذا قدر عند الله هو أن تتقي الله في السر والعلن».

بر الوالدين يرفع قدرك عند الله

وقال «عطية»، إن الرجل الثالث أوضح أنه كان له والدان وقد تعودت أن يسقيهما اللبن قبل أن يسقي أولاده، وجاء يوم عطله فيه رجل، فلما ذهب إلى والديه وجدهما نائمين فخشي أن يذهب إلى أولاده فيستيقظا ولا يجداه فيغضبا وخشي أن يوقظهما فيرهقهما فظل واقفا واللبن على كفه حتى طلع النهار، فانكشفت الصخرة، والأمر الثالث من الأعمال التي ترفع قدر العبد عند الله هو بر الوالدين.