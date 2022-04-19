مبروك عطية لمهاجمي محمد رمضان: «هو سرقكم؟».. والأخير: عاجبني كلامك

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى الدكتور مبروك عطية عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، ردا على مقطع الفيديو الذي نشره الداعية وأستاذ الشريعة الإسلامية بعنوان: «محمد رمضان والزاوية الغائبة»، والذي انتقد من خلاله هجوم البعض على الفنان الشاب بسبب ممتلكاته، قائلا: «ليه هو سرقكم وأخذ فلوسكم؟».

وأعاد محمد رمضان نشر مقطع الفيديو الخاص بالدكتور مبروك عطية عبر حسابه الرسمي، معلقا: «الدكتور مبروك عطية للأسف ما أسعدنيش الحظ بمقابلة حضرتك والتعرف عليك شخصيا، ولكن أنا أحد متابعينك وعاجبني كلام حضرتك جدا».

مبروك عطية: من نظر لمحمد رمضان كشاب رأى الويل حتى يحصل على دور؟

وقال الداعية الإسلامي في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «الناس تنظر إلى محمد رمضان من كل الزوايا: «لديه أموال يحصل على ملايين، يمتلك طائرة خاصة وأسطول سيارات، ولكن تبقى نظرة غائبة ما كان لها أن تغيب، من نظر له كشاب مصري رأي الويل حتى يحصل على دور؟، متابعا: «لماذا لا ننظر له على أنه تعب وشقى حتى يحقق هذا النجاح الذي يترجم بعد ذلك إلى أموال، من فكر في زاوية من أين جمع المال»، ليوجه رسالة للمنتقدين: «ليه هو سرقكم وأخذ فلوسكم؟».

مبروك عطية عن الهجوم على محمد رمضان: نزداد حقدا وكراهية لكل من يمتلك المال

وأكد الدكتور مبروك عطية أنه لا يقصد بحديثه الحلال أو الحرام، ولكن يتحدث عن الزاوية التي يكون الإنسان مأمور شرعا بألا تغيب عنه، قائلا: «يوجد لدينا زوايا ناقصة، وعلينا ان نرجعها لكيلا نفقد الرؤية تماما، وسوف نزداد سوادا وحقدا وبغضا وكراهية لكل شخص يمتلك المال».