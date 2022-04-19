وظائف خالية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء..بنظام الانتداب الحكومي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر موقعها الرسمي فتح باب التقديم بطلبات من أجل الانتداب للعمل في مجال التحاليل للمواد الغذائية وملوثاتها بالهيئة، وذلك للراغبين من الشاغلين للدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، والمراكز البحثية.

وحددت هيئة سلامة الغذاء الكليات المطلوبة فى الوظائف المتاحة حاليا بالهيئة، والبالغ عددها 210 وظيفة كما أعلنت عن مجموعة من الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة كالآتي:

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية

- كلية الزراعة، أقسام «كيمياء المبيدات، الصناعات الغذائية، الكيمياء الحيوية، وقاية نبات، الميكروبيولوجي».

- كلية العلوم، بكل من أقسام «الكيمياء، الميكروبيولوجي».

- كليات الطب البيطري، بكل من أقسام «الرقابة على الصحة الغذائية، الميكروبيولوجي».

- كليات الصيدلة.

شروط الوظائف بنظام الانتداب

- الانتداب سيكون على وظيفة باحث مختبرات، وذلك بالإدارة العامة للمختبرات والمعامل.

- الانتداب سيكون بمواقع العمل بالمعامل المركزية التابعة للهيئة بالموانئ الاتية «ميناء الإسكندرية، ميناء الدخيلة، ميناء شرق التفريعة، ميناء بورسعيد، ميناء نويبع، ميناء سفاجا».

- الهيئة ستكون ملزمة بتوفير إقامة في كل من مينائي سفاجا ونويبع لغير قاطني هذه المحافظات، من الراغبين للعمل بالهيئة.

المستندات المطلوبة

- بيان الحالة الوظيفية معتمد حديث.

- صورة من المؤهل الدراسي الجامعي.

- السيرة الذاتية للمتقدم.

- بيان خاص بمفردات المرتب من جهة العمل الاصلية، متضمن كامل الأجر.

- صور من شهادات الدراسات العليا «دبلومات، ماجستير، دكتوراه».

- موافقة رسمية من جهة العمل الأصلية على الانتداب.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة باسم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- نشر الإعلان بتاريخ اليوم 2022/04/19.

- أخر وقت للتقديم بتاريخ 2022/05/08.

- عدد الوظائف المتاحة 210 وظيفة.

- التقديم من خلال الموقع الأليكتروني

- ستقوم الهيئة بعمل اختبارات للمتقدمين، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والقائم فى 13 شارع صلاح سالم، القاهرة، وذلك في المواعيد التي سيتم تحديدها لاحقاً.