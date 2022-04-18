وظائف خالية في 3 بنوك داخل مصر.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

كشف كل من EGBANK، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي CIB، عن توافر فرص عمل داخل كل بنك منهم، شرط وجود خبرات كافية مع حتمية وجود عدد من المهارات التي نوه عنها كل بنك، وترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف الخالية وكيفية التقديم على النحو التالي:

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وفق الموقع الرسمي للبنك التجاري فإن هناك حاجة لـ وظيفة خالية وهي وظيفة مسؤول أول لمخاطر تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المصرفية الرقمية التي يستطيع الراغب في الوظيفة التقدم اليها من خلال الموقع، بشروط كالتالي:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التجارة أو الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة القوية لموظف أول في المجالات ذات الصلة مثل إدارة المخاطر والخدمات المصرفية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

- لا تقل الخبرة عن 5 سنوات من الخبرة القوية لموظف في المجالات ذات الصلة مثل إدارة المخاطر والخدمات المصرفية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- الخبرة في أقسام تكنولوجيا المعلومات ميزة إضافية.

- يفضل معرفة محددة حول التطبيقات الرقمية مثل FCC، وDigital Plat Form، وACH، وSmart Wallet، وMobile Baking & Online Banking.

- معرفة ممتازة بتطبيقات Microsoft Office وPower Point وWord وExcel والإنترنت والبريد الإلكتروني.

- القدرة على تخطيط وتنظيم العمل من أجل تحقيق الأهداف ضمن المواعيد المستهدفة المحددة.

- مهارات الاتصال والعرض التقديمي المتقدمة.

- مهارات تحليل الأعمال.

- مهارات الاتصال اللفظي والكتابي قوية.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

وعبر الحساب الرسمي لـ مصرف أبوظبي الإسلامي على موقع «لينكد إن»، فإنه في حاجة لوظيفة جديدة لدى المصرف وهي مسؤول عمليات التجارة LCs، التي يمكن التقديم السريع إليها عبر «لينكد» بشروط هي:

- شهادة جامعية / كلية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال LC & Document Collection.

- معرفة ممتازة بالسويفت.

- التنظيم الذاتي والقدرة على تحديد الأولويات.

- القدرة على العمل تحت الضغط والحفاظ على جودة الخدمة.

- معرفة جيدة ببرنامج Microsoft Office والتطبيقات.

- مهارات تحليلية وحكمية ممتازة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات حاسوبية قوية.

وظائف EGBANK

وبحسب الموقع الرسمي لـ «إيجي بنك» فإنه في حاجة لوظائف يتم التقديم إليها عبر الموقع ذاته، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظيفة ضابط تحقيق أول

- 3-5 سنوات من الخبرة المهنية المتعلقة بمجال التحقيق.

- يفضل الخبرة المصرفية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (كتابةً وتحدثًا).

وظيفة ضابط مركز الخليج للأبحاث

- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال آخر ذي صلة.

- الشهادات المتعلقة بأمن المعلومات مثل: (CISSP ،CISA ،ISO 27001) .

- جيد جدًا في اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

- خبرة لا تقل عن سنتين مع قدرة قوية على التواصل.