طقس الإسماعيلية.. انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من سقوط أمطار 

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة ببداية الأسبوع الجاري، الذي ارتفعت به درجات الحرارة بشكل كبير حتى وصلت إلى 40 درجة مئوية.

ووصلت درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في الإسماعيلية إلى 22 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 15 في انخفاض بلغ نحو 18 درجة عن الأحد الماضي.

نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن طقس الإسماعيلية اليوم من الممكن أن يشهد سقوط أمطار ضمن السواحل الشمالية المعرضة للأمطار اليوم.

وأضاف البيان، أن السواحل الشمالية تشهد نشاطا ملحوظا للرياح، فيما تشهد المناطق الجنوبية رياح محملة بالأتربة والعوالق الجوية، وتوقعت الهيئة سقوط أمطار بالمحافظة بنسبة 30%.

ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة حتى الأحد المقبل.

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خاصة للأطفال وكبار السن بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وقال البيان الرسمي، إن حالة الطقس تشهد نشاطا للرياح الشمالية على شمال وجنوب الصعيد، ما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة هناك، ومن المتوقع أن يسجل شمال الصعيد 30 درجة وجنوب الصعيد 35 درجة، كما تعمل الرياح على إثارة الرمال والأتربة علي مناطق متفرقة من جنوب البلاد، وتستمر الأجواء معتدلة على شمال البلاد ولا يوجد أي تغيير جوهري في حالة الطقس عن أمس الإثنين.