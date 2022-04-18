أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الإثنين، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 17 رمضان في محافظة الإسماعيلية، ومواقيت الصلوات الأخرى، والتي تختلف كل يوم.

وتتصدر عمليات البحث عن موعد أذان المغرب وموعد الإفطار محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل مستمر، لاختلاف مواقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى.

موعد الإفطار وأذان المغرب 17 رمضان في الإسماعيلية

ويُؤذن لصلاة المغرب اليوم الاثنين 17 رمضان في محافظة الإسماعيلية 6:21 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسماعيلية، فيما يؤذن لصلاة العشاء في تمام 7:43 دقيقة.

واختلفت مواعيد الإفطار في محافظة الإسماعيلية بزيادة 16 دقيقة تقريباً عن موعد الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما اختلفت مواعيد السحور أيضاً عن أول أيام الشهر المبارك.

موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 17 رمضان في محافظة الإسماعيلية

ويؤذن لصلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 3:48 دقيقة، ويأتي الشروق في تمام الساعة 5:20 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:50 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 3:26 دقيقة.

استمرار الإجراءات الاحترازية في المساجد

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، في وقت سابق، عن اقتصار صلوات العيد على مساجد الإسماعيلية الكبرى، وأنه جار تحديد المساجد المقرر إقامة الصلوات فيها خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، استمرار متابعة الإجراءات الاحترازية داخل كافة المساجد ومتابعتها عبر لجان التفتيش والمتابعة في المديرية للتأكد من تطبيق الاحتياطات لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.