التموين: توريد 17 طن قمح بصوامع بورسعيد حتى الآن

يواصل المزارعون في محافظة بورسعيد، توريد القمح للصوامع والشون، وتقدر الكمية التي تم توريدها حتى اليوم بـ17 طن قمح محلي بدرجة نقاوة عالية الجودة.

محافظ بورسعيد: توريد القمح أمن قومي

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على توريد القمح، والتنسيق التام بين المحافظة والمزارعين، مؤكدا أن توريده يعد أمنا قوميا هذا العام.

وقال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، إن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، ويختلف السعر حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل جميع الإجراءات خلال الاستلام، وتذليل العقبات أمام عمليات التوريد.

وأضاف أن المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح مستمرة، كما يتم فحصه من قبل اللجان المختصة.

ارتفاع معدلات توريد الأقماح المحلية لموسم 2022 بشونة بورسعيد

وأوضح وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تفقد اليوم لجنة المتابعة اليومية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة لشون منطقة بورسعيد للوقوف على مدى سير العمل بالمنطقة، وارتفعت معدلات حصاد وتوريد الأقماح المحلية لموسم 2022 بشونة المحافظة، وبلغ إجمالي توريد واستلام الأقماح من المزارعين 17 طن قمح محلي بدرجة نقاوة عالية الجودة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، التي تعمل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا؛ بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأوضح ثابت أنه يشارك في لجان المتابعة اليومية محمد عوض وكيل مديرية التموين، وخالد فهمي مدير الرقابة التجارية بالمديرية، وممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف وحاتم ماهر كبار مفتشي صيانة الحبوب.

وأكد أن اللجنة منعقدة بصفة مستمرة، ويتم مواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.