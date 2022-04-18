محافظ سوهاج يتابع بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، حيث تم خلال الساعات الـ24 الماضية توريد أول كمية مقدرة بنحو 6.5 طن من الأقماح، إلى صوامع «أولاد نصير» بمركز سوهاج، موجهاً جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات، وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين.

فرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة، عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق، لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

تذليل العقبات لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حرص المحافظة على الاهتمام بالمزارعين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون المطورة بمختلف مراكز المحافظة.

مساحة زراعات القمح في سوهاج هذا العام بلغت 212 ألف فدان

يذكر أن كمية القمح المنزرعة في سوهاج هذا العام، بلغت 211 ألف و 862 فدان، موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، والمتوقع إنتاجه 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي.