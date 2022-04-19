عاجل.. انفجار يهز الطرف الغربي للعاصمة الأفغانية وأنباء عن سقوط ضحايا

أعلنت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، في نبأ عاجل منذ قليل، وقوع انفجار في الطرف الغربي من مدينة كابول، العاصمة الأفغانية، صباح اليوم الثلاثاء، أسفر عن سقوط ضحايا، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران.

وقال «زادران»، عبر حسابه على منصّة التغريدات «تويتر»، إنّ الانفجار وقع بجانب مدرسة عبدالرحيم شاهد، وأنه أسفر عن سقوط ضحايا.

وفي الوقت نفسه، قال شاهد عيان، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إنّه سمع دوي 3 انفجارات، لافتًا إلى أن اثنين من الانفجارات استهدفا مراكز تعليمية في منطقة دشت اي بارشي بالطرف الغرب من كابول، ما أسفرعن سقوط ضحايا.