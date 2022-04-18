عاجل..انفجار مبنى بمنطقة «بيوغلو» في تركيا بسبب عطل الكابلات الأرضية

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم، إن انفجاراً هز منطقة «بيوغلو»، في مدينة إسطنبول، لافتة إلي أن السلطات تحاول إجلاء سكان البناء الذي حدث فيه الانفجار مع تصاعد كثيف للدخان، بحسب شبكة « روسيا اليوم » الإخبارية.

وأرجعت وسائل الاعلام السبب وراء الانفجار إلي عطل في الكابلات الأرضية، دون معرفة السبب الحقيقي وراء هذا العطل، فيما أعلنت السلطات التركية، أنه جاري العمل علي معالجة العطل الذي تسبب في حالة ذعر كبيرة بين المواطنين بسبب دوي الانفجار القوي الذي تبعه صعود دخان كثيف.