إصابة 3 عمال تكييف في انفجار اسطوانة «فريون» داخل محل بالغردقة

بدأت نيابة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، مباشرة التحقيق في واقعة انفجار اسطوانة «فريون»، داخل أحد المحال التجارية بشارع «النصر»، وسط مدينة الغردقة، أسفر الانفجار عن إصابة 3 عمال أثناء عمل صيانة لأجهزة التكييف بالمحل.

إصابة 3 عمال بإصابات خطيرة بسبب الانفجار

وطلبت نيابة الغردقة تحريات أجهزة الأمن حول واقعة إصابة ثلاثة عمال بانفجار اسطوانة «فريون»، خلال أعمال صيانة جهاز تكييف، وندب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب الحادث، وسماع أقوال المصابين بعد تماثلهم للشفاء، الذين يخضعون للعلاج بمستشفى الغردقة العام.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من المقدم مصطفى حلمي، رئيس مباحث قسم ثاني الغردقة، بإصابة 3 عمال بإصابات خطرة، في انفجار اسطوانة «فريون»، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم.

خطأ فني وراء انفجار اسطوانة «فريون»

وأفاد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن» بأن التحقيقات الأولية أكدت وجود خطأ فني، بسكب ماء ساخن على اسطوانة «فريون»، مما تسبب في انفجارها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حالة العمال الصحية «سيئة»

وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة أن العامل الأول، فني تكييف، حالته الصحية «سيئة»، حيث تم استئصال أجزاء من المعدة والأمعاء وبتر أصابع الكفين، ولا يمكن استجوابه، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين، تم بتر ذراع أحدهما، وإصابة الآخر باشتباه ما بعد الارتجاج وحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وشهدت مدينة الغردقة، في وقت سابق، اشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق الأحياء، مما إلى تفحهما بالكامل، ولا توجد أي إصابات حيث نجا صاحبها من الحادث.