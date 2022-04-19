الرئيس العراقي: «انسداد الأفق السياسي يودي بالبلاد إلى متاهات خطيرة»

حذّر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، من أن حالة الانسداد السياسي ستؤدي حال استمرارها إلى ما وصفها بـ«انزلاق البلاد في أتون متاهات خطيرة»، وتابع: «إنّ تعطل الاستحقاقات الدستورية ظاهرة خطيرة».

من جهته قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنّ الشعب قلق من نتائج الانسداد السياسي في البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وفي سياق آخر أطلع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إقليم كوردستان على التطورات السياسية في البلاد، وأطلع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، كبار الدبلوماسيين على عملية تشكيل الحكومة العراقية وخارطة طريق الحزب الديمقراطي الكردستاني.

كما جرى اطلاعهم على انتخابات برلمان كوردستان وموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني منها، والعلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السياسية الكردية الأخرى المشاركة في حكومة إقليم كردستان، إلى جانب المشاكل الإدارية في محافظة السليمانية.