اتحاد العمال يطالب «الأعلى للإعلام» بوقف إعلان مسيء.. ويطالب بالمقاطعة

طالب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف إعلان «جبنة جرين لاند»، المسيء لهم، حيث قدم فيه العامل المصري بصورة غير لائقة، لا تعكس حقيقة العامل المصري، في تحرك عاجل حول ما وصفه بالإعلان الساخر من العمالة المصرية التي لها كل احترام وتقدير.

البدوي: الإعلان يصور العامل بشكل غير لائق

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العمال المصريين ليسوا محلا للسخرية، فقد ظهر العامل لا يعنيه غير الطعام وأظهره يهرب من العمل، والمهندس الصيني يعنفه ويعطيه أوامر وهذا أمر غير مقبول بالمرة، مطالبًا جميع العاملين بضرورة مقاطعة منتجات «جرين لاند»، كأقل رد على السخرية التي تم تناول العامل المصري في المحتوي الإعلاني.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّه جار تجهيز خطابات لإرسالها إلى اللجان النقابية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل مقاطعة منتجات الشركة التي سخرت منهم، وكذلك حث رؤساء اللجان النقابية للعاملين التابعين لهذا الروابط العمالية على مقاطعة «جرين لاند».

الدولة تسعى لتدريب العمال دائمًا

وأشار إلى أنّه مندهش بشأن الإعلان وظهور العامل المصري بشكل لا يليق ولا يشغله شيئا إلا الطعام، في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تدريب عمالها حتى يواكبوا أي تطور، موضحًا أنّ العامل المصري مطلوب في الخارج دائمًا، ولعل أخرها الاتفاق المصري الليبي، بشأن إعادة اعمار ليبيا بسواعد عمال مصريين، وهو الأمر الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل.

وشدد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أنّ العامل المصري وكرامته وتقديره خط أحمر، فهم جنود الإنتاج، الذين تحملوا الصعاب من أجل دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام بعد سنوات عجاف مرت بها الدولة منذ عام 2011.