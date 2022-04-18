موعد ليلة القدر 2022 في العشر الأواخر من رمضان.. ونص الدعاء المستجاب

موعد ليلة القدر 2022 من الأمور التي تهم الكثير من المسلمين في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي من بينها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال الله تعالي «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، حيث تنزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي تهم الناس في ذلك الوقت هو دعاء ليلة القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد ليلة القدر 2022

وفي هذا الصدد كشف الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن موعد ليلة القدر 2022 المتفق عليه أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، والحكمة من إخفاء موعدها ليجتهد الصائم في طلبها، ومن الأدلة عليها ما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: «كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ويقولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ».

موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

وأضاف أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد ليلة القدر 2022 يمكن التماسها في الليالي الوترية من العشر الأواخر لما روي عن أبي سعيد الخدري قال «إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأوْسَطِ مِن رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حتَّى إذَا كانَ لَيْلَةَ إحْدَى وعِشْرِينَ، وهي اللَّيْلَةُ الَّتي يَخْرُجُ مِن صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَن كانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأوَاخِرَ، وقدْ أُرِيتُ هذِه اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وقدْ رَأَيْتُنِي أسْجُدُ في مَاءٍ وطِينٍ مِن صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، والتَمِسُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلكَ اللَّيْلَةَ، وكانَ المَسْجِدُ علَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسولَ اللَّهِ علَى جَبْهَتِهِ أثَرُ المَاءِ والطِّينِ، مِن صُبْحِ إحْدَى وعِشْرِينَ».

دعاء ليلة القدر 2022 الصحيح

وأشار «الصاوي»، إلي أن دعاء ليلة القدر 2022 الصحيح الوارد عن النبي ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي إنْ وافقتُ ليلة القدر فبِمَ تدعو؟ قال لها النبي قولي: «اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني»، كما يمكن الدعاء بما شاء الإنسان أن يدعو لأن الدعاء مستجاب في هذه الليلة، لأن الله ينزل إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من ليلة القدر.

فضل ليلة القدر 2022

وقال الدكتور محمود الصاوي، إن فضل ليلة القدر 2022 هي أعظم ليلة في السنة، وهي إحدى الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وردت في القرآن الكريم وسُمِّيت سورة باسمها، ويكمن فضل هذه الليلة في أنّها الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم على الرسول، قال الله تعالي في سورة القدر « إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، وسميت ليلة القدر لآن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها تلك الليلة.