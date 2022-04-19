نجوم الفن والسياسة والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير مسلسل دايما عامر

شارك عدد كبير من نجوم الفن والسياسية والإعلام، في الاحتفال بانتهاء تصوير مشاهد مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وعمرو عبدالجليل، خلال السحور الذي أقامه منتج العمل كامل أبوعلي، داخل أحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور يحيى البستاني، محمد كرارة، والخبير السياحي محمد عيد.

انتهاء تصوير مسلسل دايما عامر

كما حضر عدد من نجوم الفن والإعلام، لتهنئة صناع العمل، ومنهم الإعلامية سهير جودة، درة، صابرين، إيناس الدغيدي، المخرج هشام سليمان، الفنان محمد رمضان، الذي خطف الأنظار بتبادل الأحضان والتهاني مع الفنان مصطفى شعبان، الذي حرص من جانبه على تهنئة رمضان بنجاح مسلسل المشوار.

والتفت الوجوه الصاعدة التي شاركت في المسلسل، حول شعبان ورمضان، وتبادلوا الصور التذكارية معهما بطريقة السيلفي، مع ترديد عبارة رمضان الشهيرة «ثقة في الله نجاح».

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، ميرنا نورالدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبوعلي.

وتدور أحداث مسلسل دايما عامر حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل المنازل المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، كما يركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية، كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان.