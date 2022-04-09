أسرة رجائي عطية عن إهداء مسلسل سوتس لنقيب المحامين الراحل: «لفتة ممتازة»

حرص صناع أسرة مسلسل سوتس بالعربي على إهداء الحلقات إلى روح الدكتور الراحل المحامي رجائي عطية، الذي توفي منذ أيام أثر إصابته بأزمة قلبية في قاعة المحكمة بعد دفاعه عن زملائه في المهنة.

سعادة أسرة رجائي عطية بمسلسل سوتس بالعربي

وبشأن هذه اللفتة الرائعة من صناع المسلسل قالت مي رجائي عطية لـ «الوطن»، ابنة نقيب المحامين السابق، إن أول مرة يكون هناك عمل فني ودرامي تكون المحاماة هي محوره بالكامل حتى ولو كانت أحداث المسلسل مستوحاة من مسلسل أجنبي، «الإهداء بكل تأكيد أسعد قلوبنا وقلوب كل محبي رجائي عطية».

ووجهت ابنة المحامي الكبير رجائي عطية الشكر إلى كل طاقم العمل الفني، «نوجه الشكر والثناء لأسرة المسلسل »، مشيرة إلى أن الفنان آسر ياسين جسد دور المحامي بشكل رائع للغاية وعلاقته بنقيب المحامين كانت قوية، وكشفت «مي» بأن والدها كان يميل دائمًا لمشاهدة الفنان يوسف وهبي ونجيب الريحاني.

شكر نقابة المحامين لأسرة سوتس بالعربي

ومن جانبه قال عمر هريدي وكيل نقابة المحامين، إن لفتة مسلسل سوتس بالعربي وإهدائهم العمل الفني للدكتور رجائي عطية، شيء عظيم ويستوجب على النقابة الإشادة بذلك، لذا قرر «هريدي» خلال حديثه مع «الوطن» بأنه سيحرص على توجيه شكر من نقابة المحامين لأسرة مسلسل سوتس بالعربي عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

الحقوق القانونية لتقديم سوتس بالعربي

ويذكر أن صناع عمل مسلسل سوتس بالعربي، حصلوا على الحقوق القانونية الكاملة لتقديم النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير Suits، الذي تم تصنيفه ضمن أنجح وأفضل عشرة مسلسلات أمريكية على مدار الـ20 عاما الماضية.

والمسلسل يلعب بطولته النجوم آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد.

ومن إخراج عصام عبدالحميد وكتابة وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد.