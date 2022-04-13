اول دعوى قضائية لإلزام نقابة المحامين بإجراء انتخابات على مقعد النقيب 

قام علي أيوب المحامي بالنقض، دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع مجلس النقابة العامة للمحامين عن الدعوة لإنتخاب نقيب جديد للمحامين ليكمل مدة السنتين، دون انتظار تشكيل هيئة المكتب، يترتب على ذلك من أثار أخصها فتح باب الترشيح وتحديد إجراءات الترشح وتحديد يوم الإنتخابات بشكل جازم وأماكن الاقتراع.

وقال أيوب في دعواه إن رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ ۲۰۲۲/٣/٢٦ وقد شغر منصب نقيب المحامين بتلك الوفاة.

المدة المتبقية للدورة أكثر من عام

وأضاف أن المدة المتبقية لدورة مجلس النقابة العامة للمحامين أكثر من عام، فإنه يتعين الدعوة لانتخاب نقيب جديد للمحامين خلال مدة أقصاها ستين يوما. وحيث جرى نص المادة ١٤٢ من قانون المحاماة رقم 17 لسنة ١٩٨٣ على أن «إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا».

المحامي يطلب وقت محدد لاجراء الانتخابات

واستكمل «إذا زادت المدة الباقية يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر احد أعضاء المجلس لأي سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (١٣١)، وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.