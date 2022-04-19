رئيس «نقل النواب» يطالب باستثمار أصول الأوقاف بشراكة محلية وحق انتفاع

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقته على الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/ 2021.

عابد يطالب بمناقشة الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، في كلمته اليوم أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة على الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة زيادة الإنتاج، واستثمار أصول الأوقاف بشراكة محلية وحق انتفاع متسائلا، كيف تدار الأصول في وزارة الأوقاف التي تقدر بتريليونات؟

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات إن الملاحظات من اللجنة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أمر طبيعي وجود عجز دائم في الموازنة، حيث إنّه طالما الإنتاج المصري لا يكفي احتياجات السوق، لا بد من أن يكون هناك عجز، في الموازنة والإنتاج المحلي غير كافٍ وبالتالي نلجأ للاستيراد، ويكون هناك عجز نظرًا للانفجار السكاني، وأيضا في ظل ما يواجه العالم من تحديات في ظل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التي غيرت مفردات الصرف والإنفاق.

ضرورة حملات التوعية

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة وجود حملات توعية، وأن يكون هناك دور للنواب لتوعية المواطن المصري، بأهمية العمل حتى يكون لدينا إنتاج، ونقلل من الاستيراد ويكون لدينا اكتفاء ذاتي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.