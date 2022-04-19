موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة الإسكندرية.. يونيو المقبل

أعلن الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، عن بدء موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم 9 يونيو المقبل، وفقا للجدول الزمني الدراسي الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات.

مسابقات طلابية في المجالات المختلفة

وأضافت جامعة الإسكندرية في بيان اليوم، على هامش انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب، أن المجلس قد ناقش إمكانية مشاركة الجامعة في المسابقات الطلابية في المجالات المختلفة بين الجامعات المصرية، والتبادل الطلابي فيما بينها بهدف تبادل ثقافات والخبرات الحياتية بين المحافظات المختلفة.

توثيق المؤتمرات والندوات واللقاءات

ووجه نبيل، وكلاء الكليات بضرورة توثيق المؤتمرات والندوات واللقاءات والزيارات الخاصة بالأنشطة الطلابية، وتشكيل فريق عمل للمشاركة في مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأحيط المجلس علما بتعاقد المجلس الأعلى للجامعات مع بنك المعرفة المصرى لتفعيل برنامج Thinqi لإدارة العملية التعليمية إليكترونيا، كما ناقش المجلس مقترح توفير برامج دراسية تتناسب مع احتياجات وقدرات طلاب الدمج.

تفعيل دور اللجنة العليا للأنشطة الطلابية

وأكد نبيل على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعة، بالإضافة لوجود منسقين للأنشطة الطلابية من السادة أعضاء هيئة التدريس داخل كل كلية.

استعدادات جامعة الإسكندرية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقوم جميع الكليات والمعاهد بالإعلان عن جداول الامتحانات خلال الأيام الجارية، كما تستعد جامعة الإسكندرية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال إعداد جداول المراقبين والكنترولات وتطهير وتعقيم جميع لجان الامتحانات قبل وبعد أداء الطلاب الامتحان.