تداول 185 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، وشهدت حركة تداول الحاويات الصادر والوارد نشاطا ملحوظا؛ إذ بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناءي الإسكندرية والدخيلة 2457 حاوية مكافئة.

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه تم تداول أكثر من 185 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

41 سفينة تباشر أعمالها في ميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل، شهدت الحركة الملاحية بنطاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة نشاطا ملحوظا، حيث تم دخوله وخروج 41 سفينة إلى أرصفة الميناءين، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة.

تشديد بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة

وأوضح بريقع أنه في إطار حرص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على حماية البيئة والأمن والسلامة، وجّه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار كورونا.

تطوير ميناء الإسكندرية

جدير بالذكر أنه يجري حاليا تطوير ميناء الإسكندرية، والتوسع في ميناءي الدخيلة والمكس، ما يجعل ميناء الإسكندرية أحد أكبر الموانئ على البحر المتوسط، وذلك مع بدء مخطط التشغيل التجريبي لمحطة «تحيا مصر» به.