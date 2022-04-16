جامعة الإسكندرية تشغل مراتب متقدمة ضمن تصنيف‎ QS ‎البريطاني

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم إعلان نتائج تصنيفQS ‎ البريطاني بالتخصصات لعام 2022، وشغلت جامعة الإسكندرية المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 323 عالمياً في تخصص ‏الهندسة والتكنولوجية.

ترتيب جامعة الإسكندرية في تخصصات الهندسة ‏

وأضاف «قنصوة» في بيان صادر اليوم، أن جامعة الإسكندرية تميزت في الترتيب عالميا في تخصص هندسة ‏البترول، حيث شغلت الترتيب 51 – 100، وفي الهندسة المدنية 150 – 200، وفي الهندسة ‏الكهربية والإلكترونية 151 – 200، وفي الهندسة الميكانيكية 301 – 350، وفي الهندسة ‏الكيميائية 351- 400.‏

الترتيب 375 عالميا في تخصص العلوم الحياتية والطب

وأوضح أن الجامعة شغلت الترتيب 375 عالميا في تخصص العلوم الحياتية والطب، وتميزت جامعة الإسكندرية ‏في الترتيب عالميا في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية حيث شغلت الترتيب 151 – 200، وفي ‏الزراعة والغابات 201 – 250، وفي الطب 351 – 400، وفي العلوم البيولوجية 451 – 500.

إدراج جامعة الإسكندرية في تخصص العلوم الطبيعية

وأشار أن جامعة الإسكندرية أدرجت أيضا في تخصص العلوم الطبيعية، وتميزت في علوم المواد وشغلت ‏المرتبة 401 – 410، وفي الكيمياء بالمرتبة 451 – 500 على مستوى دول العالم‎.

يذكر أن التقرير السنوي الثامن لأفضل الجامعات العالمية في مجلة «يو إس نيوز» لعام 2022، أعلن أن جامعة الإسكندرية شغلت المرتبة 738 عالميًا بتقدم 52 مركزًا عن العام الماضي.