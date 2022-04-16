جامعة الإسكندرية تشغل مراتب متقدمة ضمن تصنيف QS البريطاني
كتب:
كيرلس مجدى
12:02 م | السبت 16 أبريل 2022
الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم إعلان نتائج تصنيفQS البريطاني بالتخصصات لعام 2022، وشغلت جامعة الإسكندرية المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 323 عالمياً في تخصص الهندسة والتكنولوجية.
ترتيب جامعة الإسكندرية في تخصصات الهندسة
وأضاف «قنصوة» في بيان صادر اليوم، أن جامعة الإسكندرية تميزت في الترتيب عالميا في تخصص هندسة البترول، حيث شغلت الترتيب 51 – 100، وفي الهندسة المدنية 150 – 200، وفي الهندسة الكهربية والإلكترونية 151 – 200، وفي الهندسة الميكانيكية 301 – 350، وفي الهندسة الكيميائية 351- 400.
الترتيب 375 عالميا في تخصص العلوم الحياتية والطب
وأوضح أن الجامعة شغلت الترتيب 375 عالميا في تخصص العلوم الحياتية والطب، وتميزت جامعة الإسكندرية في الترتيب عالميا في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية حيث شغلت الترتيب 151 – 200، وفي الزراعة والغابات 201 – 250، وفي الطب 351 – 400، وفي العلوم البيولوجية 451 – 500.
إدراج جامعة الإسكندرية في تخصص العلوم الطبيعية
وأشار أن جامعة الإسكندرية أدرجت أيضا في تخصص العلوم الطبيعية، وتميزت في علوم المواد وشغلت المرتبة 401 – 410، وفي الكيمياء بالمرتبة 451 – 500 على مستوى دول العالم.
يذكر أن التقرير السنوي الثامن لأفضل الجامعات العالمية في مجلة «يو إس نيوز» لعام 2022، أعلن أن جامعة الإسكندرية شغلت المرتبة 738 عالميًا بتقدم 52 مركزًا عن العام الماضي.