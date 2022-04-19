مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية و«أسمنت العامرية» للمساهمة في تنمية المجتمع

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وسليم عبد القادر العضو المنتدب بشركة أسمنت العامرية، مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين بهدف توطيد أواصر التعاون والمساهمة في تنمية المجتمع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، ومسئولي القطاعات بشركة أسمنت العامرية.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وأكد قنصوه، خلال اللقاء، حرص جامعة الإسكندرية على الاهتمام بربط البحث العلمي بالصناعة، وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية المختلفة لتحقيق التقدم والانطلاقة المنشودة للتنمية.

توسيع نطاق التعاون بين الجامعة والشركة

وأعرب العضو المنتدب للشركة، عن أمله فى توسيع نطاق التعاون بين الجامعة والشركة، ودعم منظومة التدريب، من خلال الأكاديمية التي استحدتثها الشركة لهذا الغرض، والخروج بمشروعات تخدم المجتمع.

واتفق الجانبان على مشاركة الشركة في المؤتمرات والمعارض العلمية التي تعقدها الجامعة ذات الصلة بمجال الأسمنت، ورعاية حفلات تخرج الطلاب في المجال الهندسي بالجامعة.

المساهمة في معارض التوظيف للخريجين

وأشار العضو المنتدب غلى أن الشركة تقدم الأسمنت اللازم للأغراض البحثية وتحاليل المعامل في مشاريع التخرج، وتوفير فرص زيارات تعليمية إلى مصنعها لطلبة مشروعات التخرج بالجامعة، فضلا عن التدريب الصيفي بمختلف الأقسام، ورعاية الأبحاث الجامعية ذات الصلة بصناعة الأسمنت وشئون البيئة على الأخص، والمساهمة في معارض التوظيف للخريجين والإعلان داخل جامعة الإسكندرية عن الوظائف المتاحة بالأقسام الصناعية بالشركة.