النقل: نتمنى أن تبرز شراكة CNN و«التعاون الدولي» جهود التنمية المستدامة

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة في حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية CNN، بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وممثلي شبكة سي إن إن العالمية.

شراكة بين «التعاون الدولي» وCNN

وقال وزير النقل: «يطيب لي في بداية كلمتي أن أعرب عن بالغ سعادتي للمشاركة في حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية المتميزة CNN، حيث تعد وزارة التعاون الدولي هي بوابة الحكومة المصرية في تحقيق الشراكة مع الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030».

خطة بناء مصر الحديثة

وأضاف الوزير: «منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لخطة بناء مصر الحديثة، وعجلة العمل لا تتوقف في ربوع الوطن، لتنفيذها من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات لتحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل، النصيب الأكبر من تلك الخطة، ما انعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقارير التنافسية الدولية».

نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل

وأضاف أنّ رؤية وزارة النقل في تخطيط وتنفيذ مشروعاتها، لا تقتصر على مفهوم نقل الركاب والبضائع، بل تتخطى ذلك إلى المشاركة في التنمية المستدامة الشاملة للدولة، من خلال توفير شبكات النقل المختلفة، وخاصة النقل الأخضر المستدام صديق البيئة، وتكاملها لخدمة متطلبات التنمية في المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنّه في ضوء ذلك، تنفذ وزارة النقل حاليا خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة «الطرق والكباري، السكك الحديدية، مترو الأنفاق والجر الكهربائي، الموانئ البحرية، النقل النهري، الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية»، وتبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024، نحو 1,7 تريليون جنيه.

مشروعات تطوير قطاع النقل

وأشار إلى أهمية ذكر الدور الكبير للشراكة مع الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، لتنفيذ العديد من مشروعات خطة تطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، وأهمها مشروعات الجر الكهربائي لتطوير منظومة النقل الجماعي في القاهرة والإسكندرية، ومشروعات تطوير البنية الأساسية والوحدات المتحركة على شبكة السكك الحديدية وذلك علي النحو التالي:

مشروعات الشراكة مع حكومة الصين

- خط القطار الكهربائي الخفيفLRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 103,3 كيلومتر.

مشروعات الشراكة مع حكومة فرنسا

- تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني واستكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق.

- توريد 55 قطارا للتشغيل على الخط الأول لمترو الأنفاق.

- جارٍ التفاوض على تنفيذ أعمال الأنظمة الكهروميكانيكية، إضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط السادس لمترو الأنفاق.

مشروعات الشراكة مع حكومة كوريا الجنوبية

- توريد 32 قطارا للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق.

- تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد نجع حمادي - الأقصر – أسوان.

- تصنيع 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة نيرك بشرق بورسعيد، وهو نموذج واضح وشراكة واضحة للتعاون بين القطاعين الخاص المصري والدولي.

مشروعات الشراكة مع حكومة إسبانيا

- إعادة تأهيل 23 قطار للخط الاول لمترو الأنفاق.

- إعادة تأهيل 35 قطارا للخط الثاني لمترو الانفاق.

- ازدواج وكهربة إشارات خط سكة حديد قليوب – منوف – طنطا.

- ازدواج وكهربة إشارات خط سكة حديد قليوب – شبين القناطر – الزقازيق.

- ازدواج وكهربة إشارات خط سكة حديد طنطا – ميت غمر - الزقازيق.

مشروعات الشراكة مع حكومة النمسا

- توريد 12 ماكينة لتجديدات وصيانة السكة.

- جارٍ توريد 4 ماكينات لتجديدات وصيانة السكة.

- جارٍ التفاوض لتوريد 38 ماكينة لتجديدات وصيانة السكة لشبكة القطار الكهربائي السريع.

مشروعات الشراكة مع البنك الدولي

- تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (إسكندرية - القاهرة - نجع حمادي).

مشروعات الشراكة مع بنك الاستثمار الأوربي EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD

- المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

- إعادة تأهيل ترام الرمل بمدينة الإسكندرية.

- مترو أبو قير (الإسكندرية – محطة مصر).

- تطوير نظم الإشارات وازدواج خط سكة حديد طنطا – المنصورة - دمياط.

مشروعات الشراكة مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوربي EBRD

- مترو أبو قير (الإسكندرية – محطة مصر).

- توريد 100 جرار جديد لدعم أسطول الجرارات بالسكة الحديد.

- توريد 6 قطارات للتشغيل على الخط الثاني لمترو الأنفاق.

- توريد 6 قطارات متكاملة لشبكة السكك الحديدية.

مشروعات الشراكة مع شركة سيمنز العالمية

- إنشاء شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع بإجمالي حوالي 2000 كم: الخط الأول: السخنة – مرسى مطروح – الفيوم بطول 660 كمالخط الثاني: الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل بطول 1100 كم، الخط الثالث: قنا – الغردقة – سفاجا بطول 225 كم.

ووجّه وزير النقل في ختام كلمته، الشكر للحضور، متمنيا أن تبرز الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية CNN، المجهودات الكبيرة والطفرة النوعية في المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشراكات بين الدولة المصرية والدول والحكومات الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المجالات، والتي لها تأثير إيجابي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.