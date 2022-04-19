القوى العاملة: إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص يومين بأجر كامل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.

يجوز تشغيل العامل إذا اقتضت الظروف

وأوضح الوزير، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

إجازة بأجر كامل

وقال سعفان، إنّ ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وتقدّم الوزير بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن.