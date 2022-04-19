إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بتصادم قها

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قها، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق "القاهرة - الإسكندرية"، الزراعي، قبل كوبري قها اتجاه مدينة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم وإخلاء السيارات المتسببة في الحادث إلى جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من التحقيقات في الحادث وقوعه بطريق مصر اسكندريه الزراعي أمام مدينه قها أمام محطه الكهرباء حيث اصطدمت سياره ملاكي رقم ١٩٤٨ د ص ب بسياره جامبو رقم ٤٧١٥ ع رط محمله بكراتين مما أدى إلى انقلاب السياره الحمله بالكراتين مما ادي إلي توقف جزىي بالطريق اتجاه بنها وتم سحب السياره من الطريق بواسطه معدات مجلس مدينه قها وشرطه الطريق السريع.وتسيير حركة المرورونتج عن أصابه 3 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى قليوب

سقوط طالب من الدور الثاني بمدرسة ببنها

في سياق أخر سقط طالب من الدور الثاني بمدرسة الزراعه بمدينة بنها محافظة القليوبية حيث تم نقل الطالب الي مستشفي بنها الجامعي والتصريح له بالخاروج عقبل الإطئمنان علي صحته

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء غالب مصطفي مدير امن القليوبية اخطارا بسقوط الطالب يوسف عبدالباري اثر سقوطه من الدور الثاني بمدرسة الزراعه بمدينة بنها تم نقله الي مستشفي بنها الجامعي وتبين اصابته باشتباه كسر بالقدم اليمني وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق

وكان طريق مصر اسكندريه الزراعي حادث انقلاب سياره نقل محمله بشكاير على قبل كوبرى الشموت اتجاه بنها ب ١٠٠ متر، وتم الإتصال بالاسعاف وإرسال سياره ووجود مصاب واحد تم نقله إلى مستشفى بنها التعليمى وتم الإتصال بعمليات المرور لتسير الطريق والاتصال بمجلس مدينه بنها لإرسال لودر لازاله آثار الحادث ورفع السياره من الطريق وجاري المتابعه.