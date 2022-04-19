نائب «التنسيقية»: الجمارك في حاجة لتقليص الإجراءات وتحديث مشروع النافذة الواحدة

قال النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هيئة الجمارك في حاجة لتقليص الإجراءات وتحديث مشروع النافذة الواحدة.

«طارق» أبدى موافقته على الحساب الختامي 2020-2021

وأشاد «طارق» بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات حول التوصيات والملاحظات المقدمة على تقرير الحساب الختامى لموازنة الخزانة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021.

وأبدى «طارق» أبدى موافقته على الحساب الختامى 2020-2021 قائلا: «لديَّ عدد من الملاحظات على المشكلات التى تعانى منها مصلحة الجمارك المصرية، وأثر ذلك على انخفاض المتحصلات الضريبية، وبالتالي على الإيرادات المحققة للدولة وأهمها التهرب الضريبي نتيجة بعض أوجه النقص والصور الذي تشهده أنظمة الرقابة على المناطق الحركية وهو الأمر الذي يحتاج إلى وضع نظم أكثر فاعلية تمكن إحكام الرقابة على كل المنافذ الحركية».

تزايد قيمة الديون المستحقة

وأوضح «طارق» أن تزايد قيمة الديون المستحقة عام بعد عام بلغت هذه الديون فى 30 يونيو 2015 بلغت 11.2 جنيه وفي عام 2016 ارتفعت إلى 15 مليار وفي عام 2017 ارتفعت إلى 15.2 مليار جنيه وفي عام 2018 بلغت 22 مليار جنيه، وفي عام 2020 بلغت 30 مليار جنيه وفي عام 2021 بلغت 23 مليار جنيه.

وتابع نائب «التنسيقية» أن مصلحة الجمارك في حاجة إلى مزيد من توحيد وتبسيط وتقليل من الإجراءات الجمركية بما يتفق مع المعايير الدولية وبما يخفض تكلفة الإنفاق، فضلا عن سرعة الانتهاء من تطوير وتحديث مشروع النافذة الواحدة وبما يزيد من انسياب المعلومات والبيانات الإليكترونية.