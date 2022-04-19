محافظ البحيرة يعتمد 9 مخططات تفصيلية للقرى والمدن

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية.

المخططات التفصيلية بالبحيرة

وتأتي المخططات التفصيلية على النحو التالي: خريطة المخطط التفصيلي لقرية الزيني التابعة للوحدة المحلية لقرية بطورس مركز أبو حمص، خريطة المخطط التفصيلي لقرية منشأة الوكيل التابعة للوحدة المحلية لقرية دمسنا بمركز أبو حمص.

كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية البستان التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة مركز الدلنجات، والمخطط التفصيلي لقرية منشأة راضي التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بمركز كوم حمادة.

اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي رمسيس وطلعت

وبمركز إيتاي البارود تم اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي رمسيس وطلعت التابعتين للوحدة المحلية لقرية معنية، واعتمد المخطط التفصيلي لقرية نظارة بويط التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز الرحمانية.

وتم أيضا اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية عزب دفشو التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو بمركز كفر الدوار، وخريطة المخطط التفصيلي لقرية أحمد شوقي التابعة للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير.

ومن جانبها، صرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ويأتي هذا التنسيق لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية.