عاجل.. بريطانيا تسحب اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنّها سحبت اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

عقوبات جديدة بسبب الغزو الروسي

وعن التفاصيل الواردة حتى اللحظة، فإن بريطانيا اعتزمت إلغاء وضع بورصة موسكو للأوراق المالية كبورصة معترف بها ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا ، في خطوة من شأنها أن تلغي بعض الإعفاءات الضريبية للمستثمرين.

بريطانيا تسحب اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 19, 2022

توقف الاستثمارات الجديدة في روسيا

وقالت وزيرة المالية البريطانية لوسي فريزر في بيان: «إلغاء الوضع المعترف به لبورصة بورصة موسكو يبعث برسالة واضحة، بأنّه لا يوجد مبرر لاستثمارات جديدة في روسيا».

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، «برونو لومير»، إنّ فرنسا تعمل حاليا على التوصل لتوافق بشأن حظر واردات النفط الروسي، في اتباع حثيث لسياسة العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية على موسكو.