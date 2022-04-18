عاجل.. الرئيس الأوكراني: روسيا بدأت معركة دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا بدأت معركة دونباس، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا، فيما أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى وقوع هجمات صاروخية وقصف مدفعي واسع النطاق على شرق البلاد.

الدفاع الأوكرانية: الجيش الروسي يركز قواته في شرق البلاد

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى أن الجيش الروسي يركز قواته في شرق البلاد، كما لفتت مواقع أوكرانية، إلى إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية، في كل المناطق باستثناء القرم وخيرسون.